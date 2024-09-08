Раскаленная смесь алюминиевого порошка и оксида железа, известна как термит, горит при температуре до 2200 градусов по Цельсию. Когда его сбрасывают с беспилотника, он создает эффект, похожий на огонь, вырывающийся из пасти мифического дракона, из-за этого дроны и получили свое название.

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Что известно об использовании "дронов-драконов"

В материале говорится, что Украина, вероятно, использует в войне против России флот огнеметных "дронов-драконов", что является современной версией боеприпасов, которые имели разрушительный эффект во время обеих мировых войн.

На видео, опубликованных Министерством обороны Украины в соцсетях, видно, как беспилотники сбрасывают потоки огня – фактически расплавленного металла – на позиции россиян в лесополосах.

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Ударные дроны – это наши крылья мести, которые несут огонь прямо с неба! Они становятся настоящей угрозой для врага, сжигая его позиции с точностью, которой не может достичь ни одно другое оружие,

– отмечается в сообщении 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Смогут ли "дроны-драконы" изменить ход войны

Аналитик оборонной промышленности и бывший офицер британской армии Николас Драммонд в интервью изданию подчеркнул, что применение термита с помощью беспилотников является "довольно инновационным решением".

Но если его использовать таким образом, эффект будет больше психологическим, чем физическим,

– подчеркнул он.

Драммонд не верит, что использование таких дронов существенно повлияет на ход боевых действий, но отметил, что термит создает для российских войск еще одну причину опасаться украинских беспилотников.

В издании отметили, что термит способен легко прожигать почти любые материалы, включая металл, поэтому защититься от него почти невозможно.

Согласно данным британской антивоенной организации Action on Armed Violence (AOAV), Украина уже применяла термит, сброшенный с дронов, для вывода из строя российских танков.

В материале отметили, что в соответствии с международным правом, использование термита в военных действиях разрешено, но его использование на гражданских объектах запрещено из-за ужасных последствий, которые он может иметь для человеческого организма.