Всего за минувшую ночь в Беларусь залетели по меньшей мере 5 дронов-камикадзе типа "Шахед".

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Первый из них зашел в Беларусь около 23:20 в районе поселка Асаревичи. И уже в 23:50 с аэродрома "Барановичи" белорусы подняли истребитель, который час летал по юго-востоку Беларуси вблизи границы.

Истребитель фиксировали в районе Речицы, Гомеля и вблизи других населенных пунктов в приграничье с Украиной, что свидетельствует о том, что истребитель проводил интенсивный поиск целей и был поднят не просто на разведку, а на целенаправленное обнаружение "Шахедов" над Беларусью.

Шахеды залетали в Беларусь на протяжении всей атаки

Он пробыл на юге страны до 01:30, но и после его возвращения в "Барановичи" "Шахеды" продолжили заходить в Беларусь.

Дроны-камикадзе вторглись в воздушное пространство Беларуси в районе поселков Лоев, Асаревичи и Кирово, последняя группа зашла в районе 02:30, причем в последнем случае было сразу два дрона.

"Большинство дронов после захода сразу шли вглубь Полесского радиационно-экологического заповедника и далее обратно в Украину, но один из дронов пролетел по Беларуси более 260 километров, до города Столин Брестской области", – говорится в сообщении.



Карта маршрута дронов по Беларуси во время сегодняшней атаки / Инфографика "Беларускі Гаюн"

В Беларуси уже привыкают к российским дронам

16 июля в Беларуси также поднимали авиацию для перехвата российского дрона "Шахеда", который долетел до Могилева. Это был 4-й дрон-камикадзе, который залетел из России в Беларусь во время атаки Украины. А сегодня долетели аж 5 сразу. Похоже, эта практика становится привычной для белорусов.

Заметим, что ночью и утром 31 июля украинские силы противовоздушной обороны уничтожили все 89 ударных БПЛА, которые запустили россияне с разных направлений.