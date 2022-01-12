Ежегодно количество желающих работать за границей растет, а украинцы в основном едут в страны Евросоюза. Но мало кто задумывается о том, что помимо больших обещанных зарплат, стоимость жизни на чужбине также дороже.

Киевлянка Анастасия Яременко через собственный опыт рассказала, что в странах Евросоюза цены вдвое выше – на питание, на бытовую химию, на те же услуги красоты.

Несколько месяцев я жила в Польше и могу сказать, что это просто не выгодно. У меня есть знакомый, который работал в Польше год, работал абсолютно легально, но был изнурительный график – по 12 часов, 1 выходной в неделю, да еще и ему не заплатили за последний месяц. Даже страшно предположить, что может быть если устроиться нелегально,

– рассказывает Анастасия.

Работник Андрей Зеланс говорит, что прельщаться на обещания высоких зарплат не стоит. Обычно на них могут рассчитывать только те, кто работает на вредной работе на некоторых предприятиях или является высококвалифицированным специалистом.

Также эксперты отмечают, что сегодня уровень оплаты труда для специалистов и представителей рабочих профессий в Украине вполне конкурирует с обещанным вознаграждением за границей.