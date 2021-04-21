Лукашенко является путинской марионеткой. Тот факт, что он продолжает до сих пор сидеть в своем кресле – это результат прямой поддержки Путина, как финансовой и силовой, так и просто психологической.

Мы помним, как в августе прошлого года значительная часть белорусских силовиков начала колебаться, но оказанная Путиным поддержка не позволила народным выступлениям перерасти в полномасштабную революцию.

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Если попытаться проанализировать последние измышления Лукашенко, которые нормальному человеку могут показаться бредом, то поиск в них здравого зерна указывает на то, что скорее всего речь идет о какой-то договоренности между Путиным и Лукашенко.

Не исключено, что Путин готовится к аннексии Беларуси, такое тоже возможно. Очевидно, что белорусскому диктатору уготована некая роль в путинском сценарии для поддержания рейтинга в России, для демонстрации того, что вождь по-прежнему контролирует ситуацию не только внутри страны, но и в ближнем зарубежье.

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Не понятно, означает ли это, что по сценарию Путина Лукашенко должен будет в один момент уйти. Я не уверен, что российскому диктатору требуются сейчас какие-то перемены. В первую очередь надо понимать, что Путин в целом относится очень подозрительно к любым переменам. Сама идея реформ, замены лидера – для Путина как острый нож. Это опасно.

Такие прецеденты сразу начинают создавать иллюзии внутри России. И поэтому, на мой взгляд, если существует хоть какой-то вариант сохранения Лукашенко, то Путин будет стремиться именно к такому сценарию.