Россия распускает метастазы
Понятно, что все это – бестолковые попытки Кремля "подтянуть величие" и "расширить территорию" и этим несколько порадовать собственных шовинистических "граждан", которых расползание раши беспокоит больше, чем даже кило сахара. Очередное незаконное решение, очередное посягательство на чужую территорию.
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Не удивлюсь, если очень "умное" правительство Израиля тоже получит привет от контролируемых РФ террористов. Это абсолютно соответствует политической традиции мордора – бить "своих", чтобы еще больше запугивать "чужих" и умножать хаос.
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Выгода от дружбы с сатаной притворна. Каждый раз об этом напоминают, но каждый раз находится кто-то, кто решает, что именно его это вообще не касается.
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