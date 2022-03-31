Россия распускает метастазы

Понятно, что все это – бестолковые попытки Кремля "подтянуть величие" и "расширить территорию" и этим несколько порадовать собственных шовинистических "граждан", которых расползание раши беспокоит больше, чем даже кило сахара. Очередное незаконное решение, очередное посягательство на чужую территорию.

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Большой "привет" очень "умной" власти Грузии, которая почему-то решила, что заигрывание с агрессором в нынешней ситуации – это политика, которая отвечает национальным интересам государства. "Умной" власти Молдовы желательно тоже приготовиться к аналогичным шагам.

Не удивлюсь, если очень "умное" правительство Израиля тоже получит привет от контролируемых РФ террористов. Это абсолютно соответствует политической традиции мордора – бить "своих", чтобы еще больше запугивать "чужих" и умножать хаос.

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Выгода от дружбы с сатаной притворна. Каждый раз об этом напоминают, но каждый раз находится кто-то, кто решает, что именно его это вообще не касается.

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