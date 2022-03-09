Еще в феврале 2022 года Великобритания закрыла для российских самолетов свое воздушное пространство. Это касается как зарегистрированных в Российской Федерации самолетов, так и воздушных судов, по-другому связанных с государством-агрессором.

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Санкции Великобритании против России

Теперь в Великобритании сообщили о том, что вхождение любого российского самолета в воздушное пространство европейской страны будет означать только одно – уголовное преступление.

Об этом сообщил в твиттере глава Минтранса Великобритании Грант Шеппс. Теперь правительство может задерживать эти самолеты.

Мы подавим способность поклонников Путина продолжать жить нормально, пока погибают тысячи невинных людей,

– добавил Грант Шеппс.