Решение о жестких санкциях в рамках Совета Европы одобрили по инициативе Украины и Польши. По данным издания, ограничения заставят Кремль выйти из состава организации.

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Санкции поддержали 42 из 47 членов организации.

Кто не поддержал санкции против России

Сама Россия ;

; представитель Азербайджана не пришел на заседание;

не пришел на заседание; Турция воздержалась от участия в голосовании;

воздержалась от участия в голосовании; Сербия также воздержалась;

также воздержалась; Армения выступила против.

Все остальные государства, которые привержены России, проголосовали за ее исключение из организации.

Отметим, в пятницу, 25 февраля Совет Европы остановил участие России в Парламентской ассамблее и Комитете министров.

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