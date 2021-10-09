Гучний інцидент у Білорусі

Наприклад, підконтрольну Кремлю "Комсомольську правду", яка взагалі-то в 2020 році, коли в Білорусі почалися масові виступи опозиції, Лукашенка підтримувала. Як ви напевно знаєте, недавно в Білорусі стався гучний інцидент.

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Силовики з КДБ прийшли заарештовувати чергового опозиційно налаштованого громадянина. Але несподівано для себе нарвалися на збройну відсіч. ІТ-шник Андрій Зельцер відкрив вогонь по людях, які увірвалися в його квартиру, і застрелив одного зі силовиків.

Після чого і сам був убитий співробітниками КДБ. У Білорусі ця подія викликала резонанс, і суспільство в основному співчувало загиблому ІТ-шнику, а не жандармам Лукашенка. У соцмережах люди стали залишати коментарі на підтримку загиблого Андрія Зельцера, після чого КДБ організувало облаву вже на авторів таких коментарів.

Ще одного журналіста викрали і засудили у Білорусі

Та найбільш божевільний випадок стався з білоруською редакцією російської газети "Комсомольска правда". Комсомолка випустила статтю про загиблого, в якій журналісти опитували знайомих Андрія Зельцера і цитували їхні слова про загиблого.

Опублікували також і слова колишньої однокласниці, яка позитивно відгукувалася про Зельцера. Ніяких виправдань вбивства співробітника КДБ у статті при цьому не було. Однак у лукашенківських жандармів все одно зірвало дах.

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У силовиків Лукашенка "з'їхав дах" / Фото Getty images

Автора статті, журналіста Геннадія Можейка, який перебував у Москві, КДБ Білорусі викрало і вивезло до Білорусі. Тобто, вони захопили журналіста російського ЗМІ в столиці Росії і вивезли до себе на розправу.

Тепер йому закидають дуже важкі статті – розпалювання ненависті та образу представників влади. За це він може отримати до 15 років колонії. Тобто, на відміну від того ж Романа Протасевича, Можейко взагалі не критикував Лукашенко і не писав ніяких закликів до повалення його режиму.

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Але попри на це, він у в'язниці за важким звинуваченням. Сайт "Комсомольської правди" в Білорусі заблокували. І у підсумку редакція "Комсомольської правди" офіційно оголосила, що закриває своє представництво в Білорусі.

Найсмішніше, що в Україні та ж сама "Комсомолка" працює. Тільки вона через декомунізацію скорочено називається тепер КП в Україні.

Однак сама по собі редакція не закрита і продовжує спокійно функціонувати. Тобто, у нібито фашистській і русофобській Україні видання не закрили. А в дружній Росії Білорусі чомусь закрили. Та ще й співробітника викрали і збираються запроторити на довгі роки за ґрати.

Кремль проігнорував викрадення журналіста

Далі починається найцікавіше. Кремль ситуацію практично проігнорував. Російський МЗС відбувся беззубою заявою про те, що "посольство Росії в Мінську перебуває в постійному контакті з білоруською стороною з питань функціонування в Білорусі "Комсомольської правди".

Однак при цьому ані заарештованому журналісту, ані газеті ці постійні контакти ніяк не допомогли. Після цього офіційний Кремль взагалі замовк, вдаючи, що нічого не відбувається.

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Кремль вдає, що нічого не відбувається / Фото Getty images

А ще ж зовсім недавно все той же російський МЗС гнівно обурювався блокуванням каналу "Раша Тудей" на ютубі, і випускав через це офіційну заяву на своєму сайті. Однак ніякої реакції на розгром "Комсомольської правди" на сайті російського МЗС чомусь немає.

Обурилася лише головна пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян, яка написала у себе в телеграмі, цитую: "Шановна Білорусь! Що відбувається з журналістом Можейко? Наш колега, співробітник нашої "Комсомолки". Ми чекаємо пояснень і звільнення колеги".

Однак ніякого звільнення само собою не було. В черговий раз бачимо, що всі крики Кремля через якісь утиски і націоналізм в Україні – просто брехлива гра на публіку.

Якби в Україні сидів якийсь дружній Москві диктатор, то і він би так само як і Лукашенко, міг би творити будь-що – закривати ЗМІ, переслідувати журналістів та активістів. Росія мовчала б, бо на права людей, на російськомовне населення їй насправді начхати.

Друзям Путіна можна все. Вся критика України з Москви звучить тільки тому, що наша влада проводить незалежну від Росії зовнішню політку і не хоче бути сателітом Москви. Це і дратує Путіна.

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Звідси і цей постійний потік ненависті на нашу адресу від російської влади і державних телеканалів Росії. От такі справи.