Гучний інцидент у Білорусі

Наприклад, підконтрольну Кремлю "Комсомольську правду", яка взагалі-то в 2020 році, коли в Білорусі почалися масові виступи опозиції, Лукашенка підтримувала. Як ви напевно знаєте, недавно в Білорусі стався гучний інцидент.

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Силовики з КДБ прийшли заарештовувати чергового опозиційно налаштованого громадянина. Але несподівано для себе нарвалися на збройну відсіч. ІТ-шник Андрій Зельцер відкрив вогонь по людях, які увірвалися в його квартиру, і застрелив одного зі силовиків.

Після чого і сам був убитий співробітниками КДБ. У Білорусі ця подія викликала резонанс, і суспільство в основному співчувало загиблому ІТ-шнику, а не жандармам Лукашенка. У соцмережах люди стали залишати коментарі на підтримку загиблого Андрія Зельцера, після чого КДБ організувало облаву вже на авторів таких коментарів.

Ще одного журналіста викрали і засудили у Білорусі

Та найбільш божевільний випадок стався з білоруською редакцією російської газети "Комсомольска правда". Комсомолка випустила статтю про загиблого, в якій журналісти опитували знайомих Андрія Зельцера і цитували їхні слова про загиблого.

Опублікували також і слова колишньої однокласниці, яка позитивно відгукувалася про Зельцера. Ніяких виправдань вбивства співробітника КДБ у статті при цьому не було. Однак у лукашенківських жандармів все одно зірвало дах.



У силовиків Лукашенка "з'їхав дах" / Фото Getty images

Автора статті, журналіста Геннадія Можейка, який перебував у Москві, КДБ Білорусі викрало і вивезло до Білорусі. Тобто, вони захопили журналіста російського ЗМІ в столиці Росії і вивезли до себе на розправу.

Тепер йому закидають дуже важкі статті – розпалювання ненависті та образу представників влади. За це він може отримати до 15 років колонії. Тобто, на відміну від того ж Романа Протасевича, Можейко взагалі не критикував Лукашенко і не писав ніяких закликів до повалення його режиму.

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Але попри на це, він у в'язниці за важким звинуваченням. Сайт "Комсомольської правди" в Білорусі заблокували. І у підсумку редакція "Комсомольської правди" офіційно оголосила, що закриває своє представництво в Білорусі.

Найсмішніше, що в Україні та ж сама "Комсомолка" працює. Тільки вона через декомунізацію скорочено називається тепер КП в Україні.

Однак сама по собі редакція не закрита і продовжує спокійно функціонувати. Тобто, у нібито фашистській і русофобській Україні видання не закрили. А в дружній Росії Білорусі чомусь закрили. Та ще й співробітника викрали і збираються запроторити на довгі роки за ґрати.

Кремль проігнорував викрадення журналіста

Далі починається найцікавіше. Кремль ситуацію практично проігнорував. Російський МЗС відбувся беззубою заявою про те, що "посольство Росії в Мінську перебуває в постійному контакті з білоруською стороною з питань функціонування в Білорусі "Комсомольської правди".

Однак при цьому ані заарештованому журналісту, ані газеті ці постійні контакти ніяк не допомогли. Після цього офіційний Кремль взагалі замовк, вдаючи, що нічого не відбувається.



Кремль вдає, що нічого не відбувається / Фото Getty images

А ще ж зовсім недавно все той же російський МЗС гнівно обурювався блокуванням каналу "Раша Тудей" на ютубі, і випускав через це офіційну заяву на своєму сайті. Однак ніякої реакції на розгром "Комсомольської правди" на сайті російського МЗС чомусь немає.

Обурилася лише головна пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян, яка написала у себе в телеграмі, цитую: "Шановна Білорусь! Що відбувається з журналістом Можейко? Наш колега, співробітник нашої "Комсомолки". Ми чекаємо пояснень і звільнення колеги".

Однак ніякого звільнення само собою не було. В черговий раз бачимо, що всі крики Кремля через якісь утиски і націоналізм в Україні – просто брехлива гра на публіку.

Якби в Україні сидів якийсь дружній Москві диктатор, то і він би так само як і Лукашенко, міг би творити будь-що – закривати ЗМІ, переслідувати журналістів та активістів. Росія мовчала б, бо на права людей, на російськомовне населення їй насправді начхати.

Друзям Путіна можна все. Вся критика України з Москви звучить тільки тому, що наша влада проводить незалежну від Росії зовнішню політку і не хоче бути сателітом Москви. Це і дратує Путіна.

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Звідси і цей постійний потік ненависті на нашу адресу від російської влади і державних телеканалів Росії. От такі справи.