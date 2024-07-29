80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ записала видеообращение, в котором призвала высшее руководство не снимать с должности комбрига полковника Эмиля Ишкулова, назвав его профессионалом.

Смотрите также Сколько украинских воинов страдает от ПТСР

Увольнять не планировали

Между тем в командовании ДШВ отреагировали. Там отметили, что слухи об увольнении Ишкулова не соответствуют действительности. Полковника хотят назначить на более высокую должность.

Командование уточнило, что Эмиль Ишкулов очень опытный кадровый боевой офицер, который прошел все командные звенья в подразделениях украинского десанта, полный рыцарь орденов Богдана Хмельницкого.

Соответственно, учитывая бесценный боевой и командирский опыт этого офицера, решением военного руководства, полковник Ишкулов будет назначен на высшую должность,

– говорится в сообщении руководства ДШВ.

Там отмечают, что такое кадровое решение позволит применить знания, навыки и лидерские качества Ишкулова, полученные при планировании и организации ведения боевых действий, уже в масштабе Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Кроме того, командование уточнило, что новоназначенный командир 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВС Украины – грамотный боевой офицер, который является Народным Героем Украины и полным рыцарем орденов "Богдана Хмельницкого" всех степеней, длительное время успешно вел боевые действия в составе именно этой легендарной бригады.