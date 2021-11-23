Из-за отключения электроэнергии Апелляционная палата ВАКС не может регистрировать процессуальные документы. В Центре противодействия коррупции действия ДТЭК связывают с делом "Роттердам+", в котором фигурирует владелец компании – олигарх Ринат Ахметов.
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Суду пришлось перенести все заседания
В Апелляционной палате ВАКС заявили, что компания не направляла никаких предупреждений об отключении электроэнергии. Однако из-за этого все заседания 23 ноября пришлось перенести.
В Центре противодействия коррупции напомнили, что именно этот суд должен 1 декабря 2021 года рассмотреть апелляцию относительно того, чтобы не возобновлять расследование дела "Роттердам+", в котором фигурантами являются 2 топ-менеджера ДТЭК и сам Ринат Ахметов.
В компании отключение электроэнергии в здании суда назвали "плановым". Однако его связывают с попыткой давления на суд из-за предстоящего рассмотрения апелляции.
Данные об отключении электроэнергии в Апелляционной палате ВАКС / Скриншот ДТЭК
Что известно о деле "Роттердам+"В марте 2017 года детективы НАБУ начали расследование относительно искусственного роста цен на электроэнергию. Причиной стало то, что в 2016 году так называемую формулу "Ротердам+" заложили в стоимость украинской электроэнергии на доставку нидерландского угля до и от портов. По данным следствия, это нанесло государству ущерб в размере 18,9 миллиарда гривен. Среди фигурантов дела – компания ДТЭК и ее владелец Ринат Ахметов.
Дело трижды закрыл прокурор САП Виталий Пономаренко, после чего генпрокурор Ирина Венедиктова уволила его. Новый прокурор Денис Демкив тоже закрыл это дело, а решение поддержал Высший антикоррупционный суд.
ДТЭК на украинском энергетическом рынке
- Компания ДТЭК, которая является крупнейшей энергетической компанией в Украине, владеет 23% рынка электроэнергии, что фактически делает ее монополистом.
- Уже этой зимой украинцев могут ждать веерные отключения электроэнергии из-за того, что компания будет пытаться уменьшить нагрузку на работу сетей.
- Причиной этого стал возможный дефицит электроэнергии из-за нехватки угля. Для исправления ситуации пришлось бы импортировать электроэнергию из России и Беларуси, однако иск компании ДТЭК фактически отменил все аукционы на закупку электроэнергии.
- Эти события обусловили рост цен на электроэнергию на "рынке на сутки наперед".