Авария произошла 27 июля около 4:00 вблизи поселка Любашевка. В этот момент в автобусе сообщением "Кишинев – Киев" находилось 20 пассажиров.

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По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, пострадавшим пассажирам оказывают помощь медики. Движение на 309 километре дороги затруднено.

Что известно о жертвах и пострадавших

В результате ДТП погиб 1 человек. Еще 6 пассажиров пострадали, среди них – 13-летний ребенок, уточнили в ГСЧС. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.

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