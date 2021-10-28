Пострадавшая 16-летняя девушка дальше будет лечиться в травматологическом отделении детской областной больницы. Об этом рассказала заместитель городского главы Харькова Светлана Горбунова-Рубан.

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В каком состоянии пострадавшие

Состояние здоровья девушки стабильное, однако она нуждается в постоянном присмотре детского травматолога.

В Infinity, кроме мажора и девушки, еще ехали двое 19-летних парней. Их доставили в больницу скорой помощи. Сейчас они тоже находятся в стабильном состоянии, лечение продолжается.

Горсовет может оказать материальную помощь

Горбунова-Рубан отметила, что мэрия готова оказать материальную помощь пострадавшим и семье погибшего в ДТП. Правда, пока никто не обращался. По словам чиновницы, сумма будет зависеть от конкретной ситуации.

Что известно о ДТП в Харькове