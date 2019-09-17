ДТП с электросамокатом во Львове заставило полицию обратиться в Верховную Раду

Marcedes-Benz столкнулся с электросамокатом во Львове 16 сентября. 36-летний водитель самоката попал в больницу. Инцидент вызвал у полицейских серьезные размышления относительно того, как правильно оформить это дорожно-транспортное происшествие.

В Нацполиции объяснили, что сейчас в действующем законодательстве нет четкого определения юридического статуса электросамокатов и их водителей. А значит, их нельзя причислить ни к пешеходам, ни к велосипедам, ни к транспорту – ни к одной категории.

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Поэтому патрульная полиция рекомендует владельцам новомодных средств передвижения позаботиться о собственной безопасности и помнить, что они участники дорожного движения – хоть и с неопределенным статусом.

В любом случае, позаботиться о безопасности стоит и, как это делают велосипедисты, пользоваться хотя бы шлемами и наколенниками. И не забывать подавать сигналы другим участникам дорожного движения о своих маневрах.



Участник дорожного движения "с неопределенным юридическим статусом"

Полиция просит также и водителей автомобилей: "Если вы видите, что по дороге едет электросамокат, придерживайтесь безопасной дистанции – ведь владельцы таких средств передвижения не являются защищенными".

Отдельная просьба от НПУ к депутатам Рады: стоит обратить внимание на эту ситуацию и внести соответствующие изменения в законодательство. Ведь таких средств передвижения будет становиться все больше.

Что такое электросамокат?

Это обычный самокат, оснащенный электрическим мотором и аккумуляторной батареей. Таким образом он может ехать самостоятельно, а его водитель не должен помогать себе ногами. Большинство моделей складываются, поэтому он занимает очень мало места в квартире или даже офисе.



Учасник дорожнього руху "із невизначеним юридичним статусом"