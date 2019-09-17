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      ДТП с электросамокатом во Львове заставило полицию обратиться в Верховную Раду

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      Являются ли водители электросамокатов участниками дорожного движения?
      Являются ли водители электросамокатов участниками дорожного движения? / Иллюстративное фото ("Вечерний Киев")

      Marcedes-Benz столкнулся с электросамокатом во Львове 16 сентября. 36-летний водитель самоката попал в больницу. Инцидент вызвал у полицейских серьезные размышления относительно того, как правильно оформить это дорожно-транспортное происшествие.

      В Нацполиции объяснили, что сейчас в действующем законодательстве нет четкого определения юридического статуса электросамокатов и их водителей. А значит, их нельзя причислить ни к пешеходам, ни к велосипедам, ни к транспорту – ни к одной категории.

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      Поэтому патрульная полиция рекомендует владельцам новомодных средств передвижения позаботиться о собственной безопасности и помнить, что они участники дорожного движения – хоть и с неопределенным статусом.

      В любом случае, позаботиться о безопасности стоит и, как это делают велосипедисты, пользоваться хотя бы шлемами и наколенниками. И не забывать подавать сигналы другим участникам дорожного движения о своих маневрах.

      Самокат
      Участник дорожного движения "с неопределенным юридическим статусом"

      Полиция просит также и водителей автомобилей: "Если вы видите, что по дороге едет электросамокат, придерживайтесь безопасной дистанции – ведь владельцы таких средств передвижения не являются защищенными".

      Отдельная просьба от НПУ к депутатам Рады: стоит обратить внимание на эту ситуацию и внести соответствующие изменения в законодательство. Ведь таких средств передвижения будет становиться все больше.

      Что такое электросамокат?
      Это обычный самокат, оснащенный электрическим мотором и аккумуляторной батареей. Таким образом он может ехать самостоятельно, а его водитель не должен помогать себе ногами. Большинство моделей складываются, поэтому он занимает очень мало места в квартире или даже офисе.

      Самокат
      Учасник дорожнього руху "із невизначеним юридичним статусом"

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Законодательство Аварии и ДТП Новости Львова
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