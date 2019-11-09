Дубилет рассказал о большой переезде министерств: когда, зачем и куда
Министр Кабмина Дмитрий Дубилет считает, что все министерства должны сотрудничать друг с другом. Когда министерства сидят в разных углах Киева – это непродуктивно.
Дмитрий Дубилет в интервью 24 каналу объяснил, что идея заключается в том, чтобы свести как можно больше министерств в главное здание правительства.
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Мы посчитали, что если просто поделить количество людей на площадь, то по нормативам сюда можно еще 1000 человек перевести. Это, на минуточку, до 3 министерств,
– отметил Дубилет.
Сейчас в Кабмине составляют план относительно того, кто и куда сможет переехать.
Дубилет говорит, что те здания, которые останутся – отдадут на приватизацию через систему Prozzoro и аренду по рыночным ценам. Всего в Кабмине планируют "освободить" много помещений.
Министр напомнил, что в бюджете заложено лишь на малую приватизацию 6 миллиардов гривен, на большую – 5 миллиардов гривен и на аренду 4 миллиарда гривен.
Справка. В Украине действует 17 министерств. Каждое из них имеет свое здание, а то и больше одного.
По словам Дмитрия Дубилета, Министерство социальной политики станет первым министерством, которое сможет переехать в главное здание правительства. Говорится об около 350 работниках.
Кстати, сам министр Кабмина недавно также устроил переезд. Он решил, что его кабинет слишком большой для 1 человека и в нем "можно заблудиться". Поэтому Дубилет решил сменить свой офис на меньшее место.
В старом кабинете Дубилет планирует обустроить опенспейс для по меньшей мере 20 человек.
План опенспейса / Фото с фейсбуке Дубилет
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