Анджей Дуда подтвердил, что вопрос Украины будет одним из основных как во время саммита "Бухарестской девятки" 10 мая, так и во время саммита НАТО в июне 2021 года. Польский президент подчеркнул, что Европа и мир должны внимательно следить за ситуацией в Украине в контексте агрессивных действий России.

Такое заявление Дуда сделал 10 мая в Бухаресте, во время совместной пресс-конференции с румынским президентом Клаусом Йоханнисом, в рамках официального визита в Румынию.

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Дуда об агрессии России в отношении Украины

Ни Европа, ни мир не должны отводить глаз от этой части мира. С одной стороны, мы все должны поддерживать Украину, а с другой – мы должны стоять на страже нашей безопасности, так как для Польши, так и для Румынии – это восточный фланг НАТО,

– заявил Дуда.

Глава Польши обратил внимание на недавнюю передислокацию российских войск к границам Украины, что еще 2 недели назад "было огромной проблемой и представляло опасность для Украины". Он отметил, что войска России возвращаются к своим постоянным местам дислокации.

"Но нет никаких сомнений, что ситуация там очень сложная, ведь часть территории Украины остается оккупированной, речь идет о части Донецкой и Луганской областей", – добавил Дуда.

На саммите НАТО будут говорить об Украине

Польский президент отметил, что Россия очень умело провела переброску значительного количества своих военных подразделений к границам Украины, поэтому НАТО должно на это обратить внимание прежде всего с военной точки зрения.

"Очень важно показывать, что НАТО является живым Альянсом и реагирует на изменение ситуации", – подчеркнул польский лидер.

Дуда доволен, что в саммите "Бухарестской девятки" 10 мая примут участие Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Это, по его мнению, свидетельствует о важности и позитивном восприятии этой встречи в НАТО.

Поэтому я не сомневаюсь, что вопросы Украины, в частности безопасность и путь Украины в НАТО, а также в целом вопросы восточного фланга НАТО, будут иметь важное значение на следующем саммите НАТО в Брюсселе,

– убежден Дуда.

Он добавил, что сейчас важно во время саммита "Бухарестской девятки" детально обсудить этот вопрос, чтобы впоследствии, во время саммита НАТО, "представить общую позицию".

Детали Байден примет участие в саммите "Бухарестской девятки", где будут обсуждать Украину

Справка. Одним из вопросов, который будет обсуждаться на саммите "Бухарестской девятки", будет ситуация безопасности в Украине и ее евроатлантическое будущее.