Во время своего турне Анджей Дуда договорился о встречах с европейскими политиками из южной Европы, чтобы убедить их предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

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Польский президент посетил Португалию, где встретился с премьером Антониу Кошту. Далее его пунктом назначения была Италия, где у него была запланирована встреча с президентом Серджо Матареллой. И даже успел провести телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

"Я обращаюсь к лидерам всех стран ЕС загладить свою вину перед Украиной, показать, что мы открыты к ней", – заявил по окончании этого турне Анджей Дуда.

Важно! Европарламент рекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Решение ЕС станет известно в ближайшее время. Впрочем, не все страны готовы видеть Украину кандидатом на вступление в ЕС. Следовательно, начали появляться сообщения о том, что мы можем получить только статус потенциального кандидата. Вопрос статуса Украины касательно вступления в Европейский Союз должен быть решен уже в ближайшее время.

Кроме вопроса членства Украины в Европейском Союзе, Дуда обсудил с политиками и более актуальный вопрос – помощь с экспортом украинского зерна. Сейчас его не могут вывозить из Украины из-за заблокированных россиянами портов в Черном море и захваченных городов на побережье Азовского моря. Поэтому в мире может возникнуть гуманитарный кризис.

Стоит отметить, что эта поездка должна была быть совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Однако она сдала положительный тест на коронавирус, поэтому была вынуждена остаться дома.

Встреча восточного фланга НАТО

Теперь Анджей Дуда отправился в Румынию. Здесь состоится встреча лидеров "Бухарестской девятки". Это организация восточноевропейских стран-членов НАТО, куда вошли Румыния, Болгария, Венгрия, Словакия, Чехия, Польша, Латвия, Литва и Эстония. Основали ее по инициативе Польши и Румынии в 2015 году после начала российской агрессии против Украины. Целью этой организации является углубление военного сотрудничества между государствами Альянса и обсуждение ключевых моментов политики безопасности.

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