Скандальный закон получил название Lex TVN. Он спровоцировал множество дискуссий как в самой Польше, так и за ее пределами.
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Дуда подчеркнул, что проект вызывает у него сомнения. Президент колебался, соответствует ли документ нормам Конституции и польско-американского соглашения о защите взаимных инвестиций. Ее заключили в 1990 году.
Польский лидер отметил: он рассматривал два варианта:
- передать этот законопроект в Конституционный трибунал;
- вернуть его на повторное рассмотрение Сейма.
Принимая решение, Дуда учел обеспокоенность, которую этот закон вызвал у поляков.
Решающий аргумент
По словам Дуды, решающим аргументом стало то, что Конституционный трибунал анализирует положения только относительно их соответствия основополагающему акту. В то же время о соответствии международным договорам не говорится.
У Дуды не было уверенности, что Конституционный трибунал будет ссылаться на этот польско-американский договор.
И этот момент очень важен с моей точки зрения. Мы заключили договор и должны его соблюдать. Если мы не будем выполнять договоренности, никто не будет соблюдать их,
– заявил президент Польши.
Что предполагал Lex TVN
- Документ появился еще летом 2021 года. По стране сразу прокатилась волна протестов. Речь шла о том, что власти пытаются контролировать независимые медиа.
- Также законопроект взволновал официальный Вашингтон.
- Законопроект предусматривал, что лицензию на вещание могут получить только телеканалы, владельцы которых происходят из государств, входящих в Европейскую экономическую зону. Это страны ЕС, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.