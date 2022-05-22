Марка, на которой украинский военный указывает российскому кораблю направление движения, поместили в рамку. Теперь польский президент увезет ее домой.

Важно Россия заставила Украину и Польшу забыть споры прошлого, – Зеленский в Раде

На видео было видно, что Дуде такой подарок понравился. Президент Польши весело улыбался и радовался. Кстати, польские СМИ назвали марку самой известной в Украине.

Дуде подарили марку с российским кораблем: видео

Дуда выступил в Раде: что известно

22 мая президент Польши прибыл в Киев. В Верховной Раде нардепы встретили его громкими аплодисментами. Во время своей речи с трибуны парламента Дуда заявил, что все украинские военные являются героями не только Украины, но Польши и всего мира. Они ведь показывают тиранам, где их место. Президент Польши очень благодарен Вооруженным Силам Украины.

Политик пообещал, что Польша никогда не оставит Украину наедине. В то же время, Россия, по его словам, должна стать изгнанницей в мире. После зверств в Буче, Бородянке и Мариуполе ни одна страна не может иметь никаких дел с оккупантами.

Зеленский поблагодарил Дуду и Польшу

К трибуне парламента также вышел президент Украины Владимир Зеленский. Фото искренних объятий глав Украины и Польши уже поразили украинцев. Зеленский подчеркнул, что Россия помогла двум народам забыть о спорах прошлого. Теперь же украинцы и поляки объединяются. 24 февраля 2022 года оба народа "начали писать новый том всеобщей истории".

Украинский лидер подчеркнул, что теперь уже никто не может нарушить единство украинцев и поляков. Он даже вспомнил скандал на Евровидении и добавил, что никакие судьи не смогут повлиять на братство двух стран, ведь народы поставили друг другу самые высокие баллы.

Напомним, что украинцы возмутились из-за того, что судьи от Украины оценили выступление польского представителя на Евровидении в 0 баллов.

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