Журналисты выяснили, что олигархи еще получают финансирование в форме грантов Европейского Союза.

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Какой бизнес в Латвии ведут российские олигархи

Махмудов и Бокарев в 2021 году контролировали электромашиностроительный завод в Риге. Это крупное предприятие, где производится электрооборудование для поездов, вагонов метро и общественного транспорта.

В реестре указано, что 36% акций RER контролировало российское юрлицо "Холдинг ТрансКомпонент".

По 20% из-за цепочки юридических лиц – кремлевские олигархи,

46% – московская Krona Grup, за которой они также стоят,

остальное – делят между собой связанные с Махмудовым и Бокаревым партнеры.

Компания зарабатывает по всей Европе

Компания, контролируемая олигархами, работает по всей Европе. К примеру, в мае в Чехии презентовали новый электродвигатель для троллейбусов и электробусов.

Также у RER есть финансирование от ЕС. Латвийское агентство инвестиций и развития и министерство экономики Латвии выдают ответы на гранты.



Искандарь Махмудов / Российские СМИ

Поставщики минобороны России

Важным моментом является то, что олигархи владеют компаниями в России, являющимися поставщиками для российского министерства обороны, то есть могут иметь прямое отношение к войне.

Раньше у них были доли в оружейном концерне "Калашников", а теперь через "Коломенский завод" поставляют дизельные двигатели для российских военных кораблей.

При этом латвийские власти не считают Бокарева и Махмудова угрозой нацбезопасности.

Связи олигархов

Расследователи утверждают, что деловые связи Бокарева и Махмудова охватили все страны Балтии. В частности, они долгое время были и партнерами одной из самых богатых женщин Эстонии – Татьяны Ликсутовой, экс-жены вицемера Москвы Максима Ликсутова.