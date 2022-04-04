Ее откроют примерно через две недели, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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Кубраков отметил, что полноценное движение одним проездом моста можно будет запустить уже через 2 месяца, давумя проездами – за 3–4 месяца.

Во время своего визита на Киевщину Владимир Зеленский также посетил разрушенный мост через реку Ирпень на трассе Р-30. На этой территории для строительства временной переправы понадобится 10 дней, а полноценный ремонт продлится 2–3 месяца.

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