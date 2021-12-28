Киев и остальные регионы находятся в желтом уровне эпидопасности.
Внимание В Украине упала заболеваемость коронавирусом
Показатели заболеваемости
Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения, состоянием на 28 декабря по стране составляет 207 на 100 тысяч населения.
В Киеве уровень заболеваемости – 459 на 100 тысяч населения.
Показатели госпитализации
Уровень госпитализаций по стране составляет 29,1, при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения. В Киеве – 26,4 на 100 тысяч населения.
Показатель уровня госпитализаций не превышен ни в одной области.
Так, по стране этот показатель составляет 25,6%, при определенном предельном уровне в 65%. В столице показатель загруженности коек с кислородом составляет 23,3%.
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