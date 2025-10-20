В Киеве во время воздушных тревог ввели новые ограничения. Стало известно, что будут перекрывать движение по одному из важнейших мостов города.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Что известно о новых ограничениях в Киеве во время тревог?

Решение об ограничении движения по Подольскому мостовому переходу с правого берега на левый было принято Советом обороны города Киева.

Изменения начали действовать уже с 20 октября.

Для обеспечения безопасности граждан к перекрытию будут привлечены экипажи патрульной полиции. Призываем водителей отнестись с пониманием к возможным ограничениям, учитывать вероятность объявления воздушной тревоги при планировании маршрутов движения, соблюдать ПДД и режим во время комендантского часа,

– отметили в патрульной полиции.

Справочно. Подольский мост открыли 1 декабря 2024 года для частных авто. Это значительно разгрузило другие пути через Днепр и улучшило транспортную доступность для киевлян.

Ограничения во время воздушных тревог