Один из важнейших мостов Киева будут перекрывать во время воздушных тревог
- В Киеве во время воздушных тревог будут перекрывать движение по Подольскому мосту с правого берега на левый.
- Ограничения начали действовать с 20 октября для обеспечения безопасности граждан.
В Киеве во время воздушных тревог ввели новые ограничения. Стало известно, что будут перекрывать движение по одному из важнейших мостов города.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
Что известно о новых ограничениях в Киеве во время тревог?
Решение об ограничении движения по Подольскому мостовому переходу с правого берега на левый было принято Советом обороны города Киева.
Изменения начали действовать уже с 20 октября.
Для обеспечения безопасности граждан к перекрытию будут привлечены экипажи патрульной полиции. Призываем водителей отнестись с пониманием к возможным ограничениям, учитывать вероятность объявления воздушной тревоги при планировании маршрутов движения, соблюдать ПДД и режим во время комендантского часа,
– отметили в патрульной полиции.
Справочно. Подольский мост открыли 1 декабря 2024 года для частных авто. Это значительно разгрузило другие пути через Днепр и улучшило транспортную доступность для киевлян.
Ограничения во время воздушных тревог
В начале года в Киеве рассматривали возможность остановки транспорта во время воздушных тревог. Впрочем, соответствующее решение не приняли. Но водителей обязали делать остановки возле укрытий по маршруту.
В то же время во время тревог в Киеве постоянно растут цены на такси из-за увеличения спроса и уменьшения доступного транспорта. По мнению экспертов, решить эту проблему можно через развитие общественного транспорта, не прекращающего движение во время тревог.
К слову, в сентябре СМИ писали, что в Генштабе предполагают, что во время воздушных тревог могут замедлять мобильный интернет.