Один із найважливіших мостів Києва перекриватимуть під час повітряних тривог
- У Києві під час повітряних тривог перекриватимуть рух Подільським мостом з правого берега на лівий.
- Обмеження почали діяти з 20 жовтня для забезпечення безпеки громадян.
У Києві під час повітряних тривог ввели нові обмеження. Стало відомо, що перекриватимуть рух одним з найважливіших мостів міста.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Патрульну поліцію Києва.
Що відомо про нові обмеження у Києві під час тривог?
Рішення про обмеження руху Подільським мостовим переходом з правого берега на лівий було прийняте Радою оборони міста Києва.
Зміни почали діяти уже з 20 жовтня.
Для забезпечення безпеки громадян до перекриття буде залучено екіпажі патрульної поліції. Закликаємо водіїв поставитися з розумінням до можливих обмежень, враховувати ймовірність оголошення повітряної тривоги при плануванні маршрутів руху, дотримуватися ПДР та режиму під час комендантської години,
– наголосили у патрульній поліції.
Довідково. Подільський міст відкрили 1 грудня 2024 року для приватних авто. Це значно розвантажило інші шляхи через Дніпро та покращило транспортну доступність для киян.
Обмеження під час повітряних тривог
На початку року у Києві розглядали можливість зупинки транспорту під час повітряних тривог. Втім, відповідне рішення не прийняли. Але водіїв зобов'язали робити зупинки біля укриттів за маршрутом.
Водночас під час тривог в Києві постійно зростають ціни на таксі через збільшення попиту та зменшення доступного транспорту. На думку експертів, розв'язати цю проблему можна через розвиток громадського транспорту, що не припиняє рух під час тривог.
До слова, у вересні ЗМІ писали, що у Генштабі припускають, що під час повітряних тривог можуть сповільнювати мобільний інтернет.