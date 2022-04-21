Об этом в эфире 24 канала рассказал Виталий Ким, глава Николаевской ОВА. Он также добавил, что Николаев остается транзитным городом, принимающим множество переселенцев.

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"Сегодня ночью оккупанты обстреляли центр города, как следствие, трое раненых, один из них скончался на операционном столе. Вчера обстреляли Баштанку – попали в больницу крылатой ракетой", – уверяет глава Николаевской ОВА.

Информация, мол, надо покинуть Николаев в течении 30 часов – фейк. Движения на город нет, а даже если бы было, то для такого наступления, им бы потребовалось не меньше недели,

– убежден Виталий Ким.

По словам Кима, в Николаеве работают аптеки, магазины, кафе – город пытается жить мирной жизнью, вот только орки мешают, не хотят, чтобы нам было хорошо.

Что известно о последствиях последних обстрелов в Николаеве: смотрите видео