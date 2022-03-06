Об этом сообщил городской голова Коростеня Владимир Москаленко, передает 24 канал.

Важно Россияне запустили ракеты в жилой сектор на Житомирщине: фото разрушений

Что известно о жертвах и пострадавших

В результате российских обстрелов 1 человек погиб, еще 5 – получили ранения.

Самое ужасное, что среди пострадавших 2-летний ребенок, которому оторвало 2 ножки. Раненые находятся в больнице, – сказал Москаленко.

Враг выпустил ракеты по жилому сектору в Житомирской области. В городе Овруч разрушены 15 частных домов. На месте атаки врага работали 10 спасателей и 2 единицы техники.

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