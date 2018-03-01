Дыминского заочно взяли под стражу

В четверг, 1 марта, подозреваемому в причастности к смертельному ДТП на Львовщине бизнесмену Петру Дыминскому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"01.03.2018 следственным судьей Печерского районного суда. Киева удовлетворено ходатайство старшего следователя по ОВД Главного следственного управления Национальной полиции Украины, согласованное заместителем начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины, и в отношении подозреваемого П. Дыминского избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении Сарган.

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Отметим, поскольку от августа 2017-го Дыминский находится за пределами Украины, меру пресечения ему избрали заочно.

Напомним, 18 августа 2017 года вблизи села Ямельня на Львовщине Mercedes, принадлежащий Петру Дыминскому, въехал в легковушку, за рулем которой была 31-летняя Наталья Трила. Женщина скончалась на месте, а бизнесмен срочно выехал за границу. 15 декабря Национальная полиция объявила Петра Дыминского в розыск.

Кто такой Петр Дыминский? Львовский бизнесмен и политик, один из владельцев топливно-промышленной группы "Континиум", владелец информационного агентства ZIK. Президент ФК "Карпаты" (Львов). Фигурант смертельной автомобильной аварии на Львовщине.