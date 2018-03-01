16:24
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Дыминского заочно взяли под стражу

449 Читати новину українською
Дыминскому избрали меру пресечения
Дыминскому избрали меру пресечения / Фото из открытых источников

В четверг, 1 марта, подозреваемому в причастности к смертельному ДТП на Львовщине бизнесмену Петру Дыминскому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"01.03.2018 следственным судьей Печерского районного суда. Киева удовлетворено ходатайство старшего следователя по ОВД Главного следственного управления Национальной полиции Украины, согласованное заместителем начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины, и в отношении подозреваемого П. Дыминского избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении Сарган.

Читайте также: Побег Дыминского за границу: стало известно, где скрывается бизнесмен

Отметим, поскольку от августа 2017-го Дыминский находится за пределами Украины, меру пресечения ему избрали заочно.

Напомним, 18 августа 2017 года вблизи села Ямельня на Львовщине Mercedes, принадлежащий Петру Дыминскому, въехал в легковушку, за рулем которой была 31-летняя Наталья Трила. Женщина скончалась на месте, а бизнесмен срочно выехал за границу. 15 декабря Национальная полиция объявила Петра Дыминского в розыск.

Кто такой Петр Дыминский? Львовский бизнесмен и политик, один из владельцев топливно-промышленной группы "Континиум", владелец информационного агентства ZIK. Президент ФК "Карпаты" (Львов). Фигурант смертельной автомобильной аварии на Львовщине.

Теги: ГПУ Новости Украины Аварии и ДТП Новости Львова арест Петр Дыминский
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 1 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
сегодня, 16:00 Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
Віталій Шабунін 108
Посадити генерала Рубана: чому голову
сегодня, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 1719
В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
сегодня, 15:11 В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
363
Тимошенко больна, – нардеп Власенко
сегодня, 13:58 Тимошенко больна, – нардеп Власенко
1220
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сегодня, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 937
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук