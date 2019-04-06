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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Джеймс Бонд пересядет на эксклюзивный электрокар в новом фильме: яркие фото

      Авто24 34 Читати новину українською

      В новой 25 серии "бондианы" Джеймсу Бонду придется отказаться от спортивных авто. Его "колесами" станет уникальный электромобиль компании Aston Martin.

      Герой актера Дэниела Крейга будет ездить на модели Rapide E, которую выпустят лимитированной серией в 155 экземпляров.

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      Максимальная скорость авто достигает 248 километров в час, а разгон до сотни займет всего четыре секунды.


      Эскиз Rapide E

      Продажа автомобилей стоимостью 250 тысяч фунтов стерлингов стартует в конце 2019 года.


      Новое авто для Джеймса Бонда

      Идея пересадить "агента 007" на электромобиль возникла у режиссера картины Кэри Фукунаги, который является защитником окружающей среды.


      Максимальная скорость – 248 километров в час

      Также в программе смотрите о самой громкой презентации новой Tesla Model Y и новой работе Toyota.

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      Теги: Авто24 Авто Транспорт Джеймс Бонд
      Источник: 24 канал
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