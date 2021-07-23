Полагаю, что наши пользователи со всего мира сейчас начинают планировать, какие дома и автомобили они смогут купить, в какие путешествия они смогут отправиться, после того, как выиграют невероятный лотерейный приз в 174 миллиона долларов (эквивалентно 4,7 миллиардам гривен) в лотерее Powerball,

– говорит представитель спец-службы theLotter.net, Адриан Коореманс.

Джекпот Powerball достиг 174 миллионов долларов, это свыше 4,7 миллиардов гривен. Ближайший тираж пройдет вечером в субботу, 24 июля.

Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,15!

Находясь в Украине, вы можете официально принять участие в тираже!

theLotter.net – ведущий в мире онлайн сервис по продаже официальных лотерейных билетов. “Конечно, выиграть джекпот Powerball можно только купив лотерейный билет. Раньше для этого было нужно специально ехать в США, чтобы купить лотерейный билет лично. К счастью, в этом больше нет необходимости,” – добавляет он. "Миллионы людей со всего мира заказывают лотерейные билеты онлайн, через наш сервис. Мы рады, что сегодня мы можем предлагать наши услуги и жителям Украины," – продолжает Коореманс.

Вот как это работает

“Как гласят правила лотереи Powerball, вам не нужно быть американским гражданином, или резидентом, чтобы участвовать в американских лотереях,” – объясняет Коореманс. “Используя онлайн лотерейный сервис theLotter.net, вы можете принимать участие в тиражах лотереи Powerball США с официальными билетами.”

Играть в лотерею онлайн на сайте theLotter просто:

Зарегистрируйтесь на theLotter.net Выберите лотерею Powerball Выберите 5 номеров (из диапазона 1-69) Выберите 1 номер ‘Powerball’ (из диапазона 1-26) в оранжевом поле формы Оплатите покупку

“После того, как вы оформите заказ на официальные лотерейные билеты Powerball на нашем сайте, наши местные агенты в США купят их от вашего имени,” – говорит Коореманс.

Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление. Все призы выплачиваются полностью (после вычета федеральных налогов и налогов штата). Сервис не берет комиссии с выигрышей – оплата услуг осуществляется в момент покупки билета.

Да, у нас были победители из Украины!

Хотя у нас до сих пор еще не было победителей джекпотов из Украины, граждане Украины неоднократно выигрывали в том числе и крупные денежные призы в лотереи на сайте TheLotter.net,

– рассказывает представитель пресс-службы сайта.

Так, Наталия из Украины угадала выигрышную комбинацию из пяти основных номеров Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 и 75, что принесло ей баснословный выигрыш в 1 миллион долларов! Если бы она угадала еще и дополнительный Mega Ball, который в том тираже выпал под номером 4, сумма ее выигрыша составила бы 15 миллионов долларов. Как оказалось, по результатам того счастливого для Наталии тиража 26 сентября 2017, никому не удалось сорвать джекпот, зато сразу двое выиграли по 1 миллиону долларов!

Крупнейший в мире джекпот ждет вас

174 миллионов долларов – крупнейший на данный момент лотерейный джекпот. Купите билеты на ближайший тираж Powerball сегодня, и потрясающий приз может достаться вам уже в эти выходные! Желаем удачи, и, пожалуйста, играйте ответственно.