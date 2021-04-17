Лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев заявил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак, советовал ему выйти из фракции "европейская солидарность". Таким образом вопросы крымских татар якобы решались бы быстрее.

Джемилев отметил, что это был совет, а не ультиматум. Ермак предложил крымскому татарину создать свою парламентскую группу.

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Если вы выйдете из "Европейской солидарности" и создадите свою парламентскую группу "Крым", мы сможем быстрее решать вопросы крымских татар",

– передал слова Ермака Джемилев.

Что Джемилев ответил

Политик корректно отказал в совете главе ОП.

"Андрей, я пришел в политику в 1961-м, за 10 лет до твоего рождения. Как ты думаешь, сколько предложений мне делали за 60 лет?", – ответил крымский татарин.

Джемилев отметил, что на встрече с Ермаком также был глава Меджлиса Рефат Чубаров. Он отметил, что крымским татарам когда-то такое предлагал беглый президент Виктор Янукович.

Важно! 24 канал пытается связаться с Джемилевым, чтобы получить дополнительную информацию. Как только получим ответ, дополним этот материал.