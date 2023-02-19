Заметим, что Джимми Картер занимал должность президента США до того, как ему исполнилось 56 лет (с 1977 по 1981 год). Он рекордсмен среди всех американских лидеров в вопросе возраста, ведь после отставки живет уже 42 года.

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Ухудшение состояния здоровья

За последние 10 лет Картер начал гораздо хуже себя чувствовать. В частности, это потому, что у него обнаружили меланому, которая имела влияние на печень и мозг. В 2015 году ему даже удаляли опухоль из печени, после чего через некоторое время он констатировал, что состояние его здоровья стабильное.

На днях в центре Картера, который основал сам экс-президент, сообщили, что он имеет поддержку семьи и медицинской команды, поэтому и может лечиться в домашнем хосписе.

Семья Картеров просит о приватности в это время и благодарна за заботу, проявленную его многочисленными поклонниками,

– говорится в источнике.

Добавим также, что после президентства Картер много путешествовал и был благотворителем. Скажем, возводил дома для бедных людей с организацией Habitat for Humanity.

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Позиция Картера по отношению к Украине

Следует сказать, что после того, как Россия оккупировала Крым в 2014 году, из уст экс-президента Джимми Картера прозвучало несколько прокремлевских тезисов. В частности, по его словам, аннексия полуострова Россией была неизбежной, потому что этого якобы "хотели" и жители полуострова, и россияне.

Кроме того, он негативно относился к идее о передаче нашему государству летального оружия после 2014 года. Заметим, что озвучивал он это еще при президенте Барака Обамы – то есть до 2016 года.