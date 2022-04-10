Также Борис Джонсон записал видеообращение для всех украинских железнодорожников. Политик подчеркнул поддержку Украины и вспомнил о трагедии на вокзале в Краматорске.

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Борис Джонсон в поезде " Укрзализныци "

Премьер-министр Великобритании поблагодарил украинских железнодорожников за их труд. Глава британского правительства отметил и то, что у нас работников Укрзализныци называют "железными людьми".

Я слышал, что вас здесь называют "железные люди". Это, конечно, связано с вашей железнодорожной профессией, но вместе с тем показывает и ваш дух, настоящий украинский дух, который украинцы демонстрируют в сопротивлении ужасной агрессии,

– заявил Джонсон.

Также глава британского правительства выразил соболезнования украинцам из-за их потерь и подчеркнул, что он мысленно в Краматорске, где оккупанты цинично обстреляли железнодорожный вокзал.

Обращение Джонсона к железнодорожникам: смотрите видео

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