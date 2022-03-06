Зеленский и Джонсон обсудили потребности ВСУ

Сообщается, что стороны обсудили потребности ВСУ. Речь идет об оборонном вооружении для украинской армии.

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Лидеры обсудили неотложные нужды Вооруженных Сил Украины и премьер-министр обязался работать с партнерами для дальнейшего обеспечения оборонным оборудованием,

– говорится в заявлении на сайте правительства Британии.

Кроме того, Зеленский и Джонсон обсудили гуманитарную ситуацию в Украине и санкции против России, которые наносят удар "по сердцу путинской военной машины".

В частности, речь шла о призыве в другие страны предпринять дальнейшие действия по отключению России от SWIFT.

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