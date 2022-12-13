Для украинцев этот трек очень полюбился, очевидно, для его героя Бориса Джонсона – тоже. По крайней мере реакция политика очень забавная.

Внимание Как Борис Джонсон вошел в историю Украины и почему его так полюбили украинцы

Послушали песню Борису Джонсону украинские представители во время встречи с политиком. Встреча была неформальной, украинская парламентская делегация спросила экспремьера, слышал ли он себя в этой песне и нравится ли ему.

Реакция Бориса Джонсона на хит

Джонсон ритмично выстукивал в такт мелодии и пытался понять суть текста, а когда услышал себя, а именно свое приветствие "Добрый день everybody", начал искренне смеяться.

Так что политик теперь знает, что в Украине существует о нем песня и, похоже, ему очень нравится!

Борис Джонсон также рассказал украинской делегации, что о нем есть еще один трек в исполнении stormzy, но украинский хит ему тоже очень по душе.

Он даже знал, когда сказать "Слава Украине", поэтому политику точно понравилась песня и он понимает, насколько важна поддержка украинского духа.

Джонсон снова перешел на украинский и поздравил с Рождеством

Представительница Украины в ПАСЕ, харьковчанка Мария Мезенцева, также находившаяся на встрече, опубликовала еще одно видео с Борисом Джонсоном, в котором политик выразил восхищение смелостью харьковчан и поздравил с праздниками.

Здравствуй, это Борис Джонсон! Просто говорю смелым людям из Харькова, как сильно мы восхищаемся вами в Великобритании и как прекрасно было видеть тот путь, когда так много территорий Харьковской области было освобождено. Спасибо за ваш героизм. Надеюсь, что с вами все хорошо. Желаю вам счастливого Рождества,

– сказал он.

После чего Борис Джонсон перешел на украинский язык, добавив: "С Рождеством!"

Почему украинцы так полюбили Бориса Джонсона

Борис Джонсон стал первым лидером "Большой семерки", посетившим Киев с начала полномасштабной войны. Тогда он подтвердил, что Великобритания будет помогать Украине всем чем сможет и дал другим мировым лидерам четкий сигнал о том, как нужно действовать.

Политик неоднократно подбадривал украинцев, чтобы те не падали духом и продолжали борьбу.

И делал это не только на слове, но и на деле. При его премьерстве Великобритания определила путь прочной поддержки Украины в войне против России и продолжает держать этот курс.

В свою очередь украинский народ и власть благодарны британцам и, в частности, Борису Джонсону.

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