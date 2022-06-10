Об этом сообщил спикер главы правительства Великобритании. Он отметил, что премьер приказал министрам сделать все, что в их силах, чтобы обеспечить освобождение незаконно осужденных британцев.

Читайте также Глава Минобороны Великобритании приехал в Киев и встретился с Зеленским

Борис Джонсон шокирован приговором

Премьер-министр был поражен приговором этим людям. Он внимательно следил за делом и попросил министров сделать все возможное, чтобы попытаться воссоединить их с семьями как можно быстрее.

– заявил спикер.

Спикер добавил, что мужчинам находятся под защитой Женевской конвенции как военнослужащие Вооруженных сил Украины. Поэтому власти Великобритании продолжат тесно сотрудничать, чтобы попытаться как можно скорее уволить незаконно осужденных британцев.

Великобритания сотрудничает с Украиной, чтобы уволить осужденных

Он сказал, что Великобритания согласовывает действия с украинскими чиновниками, чтобы добиться их увольнения.

Отвечая на вопрос, поговорит ли Британия с Москвой по этому поводу, он сказал, что у Великобритании нет регулярного взаимодействия с россиянами.

Также министерша иностранных дел Лиз Трасс провела разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и сказала, что смертный приговор британцам является "вопиющим нарушением Женевской конвенции".

Реакция МИД России на призывы остановить судилище

Между тем, Министерство иностранных дел России в привычной для них манере отреагировало на призывы Великобритании освободить их граждан из незаконного заключения. В заявлении говорится, что Великобритания должна оспорить приговор самопровозглашенной республике, которую Великобритания не признает. И добавили, что реакция страны на приговор была "истерической".

Что известно об осужденных

Путинские муртады приговорили к смертной казни трех иностранцев, воевавших в ВСУ против России. Среди них два гражданина Великобритании – Эйден Аслин и Шон Пиннер. А также граждан Марокко – Брагим Саадун.

28-летний Эйден Эслин еще с 2018 года записался добровольцем в ряды ВСУ и присоединился к 36-й бригаде морской пехоты. 48-летний Шон Пиннер в том же году приехал в Украину, чтобы передать украинским военным свой опыт, он ветеран британской армии. А 22-летний Брагим Саадун в 2019 поступил на факультет аэрокосмических систем в КПИ, но уже в 2021 подписал контракт с Вооруженными силами Украины.

К теме – бойцов иностранного легиона приговорили к смертной казни в квазиреспублике: смотрите видео