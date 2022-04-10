Соответствующий жест является знаком поддержки Украины в войне с Россией, который граждане используют по всему миру. На поддержку Бориса Джонсона положительно отреагировали и в пресс-службе Верховной Рады.

Обратите внимание У украинцев мужество льва, – Джонсон подытожил свой визит в Киев

В то же время в собственном твиттере Борис Джонсон написал "У украинцев мужество льва. Президент Владимир Зеленский издал рев этого льва. Великобритания неуклонно стоит на стороне народа Украины".

Джонсон поддержал Украину даже в инстаграме / Скриншот со страницы лидера Великобритании

Накануне, 9 апреля, премьер-министр Великобритании совершил визит в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Лондон готов к четким шагам, которые помогут остановить российскую агрессию.

В частности, Великобритания готова либерализовать торговлю с Украиной, чтобы помочь нашей экономике устоять, и вместе с партнерами будут поставлять Украине оборудование, технологии, ноу-хау, разведывательную информацию.

Обратите внимание – Пресс-конференция Зеленского и Джонсона: смотрите видео