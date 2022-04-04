Великобритания хочет убедить Германию в необходимости введения новых санкций против России на фоне беспокойства, что союзники НАТО начнут подталкивать Украину к "примирению". Об этом сообщило британское издание The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве страны.

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Никаких договоренностей, пока Украина максимально не закрепит свои позиции

По информации The Times, Олаф Шольц впервые в должности канцлера Германии посетит Лондон на этой неделе. Он встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в пятницу, 8 апреля.

Правительство Великобритании обеспокоено, что страны-члены НАТО "слишком сильно стремятся", чтобы Украина подписала мирное соглашение с Россией. Вместе с тем, британские чиновники считают, что "урегулирование" должно быть достигнуто только тогда, когда Украина окажется в "максимально сильной позиции".

Ожидается, что Борис Джонсон на встрече будет призывать Шольца к новым санкциям против России и побуждать его к усилению дипломатического, экономического и военного давления на страну-агрессора.

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