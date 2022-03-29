Соответствующее заявление премьер-министра Великобритании журналистам передал его представитель. Джонсон настроен решительно.

Заметьте Байден обсудит ситуацию в Украине с лидерами Великобритании, Италии, Франции и Германии

Премьер-министр сказал, что само прекращение огня не станет причиной для снятия санкций Великобритании с России. Он сказал, что давление на Путина необходимо усилить, чтобы Россия полностью изменила курс,

– рассказал спикер.

Владимир Зеленский и Борис Джонсон 28 марта провели телефонный разговор . Его темой стали поддержка и усиление санкций против России.