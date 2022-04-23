Кулеба уверяет, что Россию нужно наказать. Эту страну следует признать спонсором терроризма.

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Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма и обращаться с ним следует соответствующим образом. Ни бизнеса, ни контактов, ни культурных проектов,

– настаивает министр.

По его словам, нам нужна стена между цивилизацией и варварами, поражающими мирные города ракетами.

Основное об обстрелах в Одессе

Информацию об обстреле города сообщил городской совет Одессы. Российские оккупанты попали в объекты инфраструктуры. По словам одесского депутата Петра Обухова, враг ударил по городу крылатыми ракетами и попал в жилое здание.

Людей просят не распространять фото или видео, где можно будет распознать место удара ракеты. Угроза новых ракетных ударов остается, потому что враг не может подойти к городу.