Кулеба уверяет, что Россию нужно наказать. Эту страну следует признать спонсором терроризма.
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Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма и обращаться с ним следует соответствующим образом. Ни бизнеса, ни контактов, ни культурных проектов,
– настаивает министр.
По его словам, нам нужна стена между цивилизацией и варварами, поражающими мирные города ракетами.
Основное об обстрелах в Одессе
Информацию об обстреле города сообщил городской совет Одессы. Российские оккупанты попали в объекты инфраструктуры. По словам одесского депутата Петра Обухова, враг ударил по городу крылатыми ракетами и попал в жилое здание.
Людей просят не распространять фото или видео, где можно будет распознать место удара ракеты. Угроза новых ракетных ударов остается, потому что враг не может подойти к городу.
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