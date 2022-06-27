Страшная цена

Каждый украинец и украинка, которые не замучены и не изнасилованы только потому, что кто-то отдал свою жизнь, когда уничтожал палачей и насильников.

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Если мы еще живы и не в другой стране, значит, кто-то ценой своей жизни остановил оккупантов там, где они сейчас. Ибо они не дошли в наши города. И не потому, что устали или расхотели. А потому, что их остановили в изнурительных кровопролитных боях. Часто – ценой жизни.

Мы не начинали эту войну. Мы не желали ее. Мы не можем остановить ее просто словами или мыслями. Или желаниями жизни.

Единственная надежда нашей нации на выживание – победить врага А победить мы можем только изнуряя его в боях при обороне. Мы не можем откатываться без боя. И, по сути, нам некуда катиться. Это война, в которой мы платим ужасную цену. Но у нас, к сожалению, нет другой возможности.

Верим и готовимся

Когда я слышу от гражданских: "надо было делать это раньше, или не надо было делать того так долго", меня дергает. Понимаете, мы в таком положении, что у нас нет другого выбора. Вот просто нет. Есть плохо и еще хуже. И судя по тому, что уже 4 месяца мы стоим, хотя и такой ценой, руководство ВСУ знает, что делает и выбирает единственные возможные варианты. Верные.

Я не устаю и не устану повторять – угроза не миновала. Ни для кого из тех, кто не покинул Украину. И единственное, что мы можем делать, это просто доверять и поддерживать ВСУ. А еще готовиться. Готовиться к тому, что каждому придется сражаться за свою улицу. За свой дом. В прямом смысле. В своём городе. Это все еще возможно.

Каждый день на фронте враг несет потери. И единственное, что может остановить врага, – это утраты. Но не бывает потерь у врага без наших. Просто поймите это. Просто осознайте это.

Еще ничего не решилось

Каждый день, который мы с вами живем, мы живем взаймы. Ибо кто-то в этот день отдал свою жизнь. И не выйдет по-другому. Ибо они пришли, чтобы уничтожить нас.

Лучшие сыновья и дочери Украины погибают не потому, что что-то не так, а потому, что ценой своей жизни подарили нам сегодня. Чтобы мы с вами могли добыть в борьбе завтра. Может быть, уже ценой своей жизни. Но этого никто не знает. И это будет завтра. А сегодня доверяем армии и готовимся к завтра.

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