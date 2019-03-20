Единственная заботится о селе, – Селянская партия поддержала Юлию Тимошенко

Селянская партия Украины заявила о поддержке Юлии Тимошенко на выборах Президента Украины.

Соответствующее заявление единогласно принял Высший совет партии.

"Мы выбрали нашим кандидатом в Президенты боевую, сильную и опытную женщину, которая борется за Украину, за ее возрождение, она единственная болеет за людей", – заявил на пресс-конференции в УНИАН председатель Селянской партии Украины, кандидат экономических наук Зиновий Холоднюк.

В Селянской партии убеждены: единственный кандидат из пятерки лидеров избирательной гонки, который имеет реальную возможность быть избранным и при этом понимает, стремится и действительно будет защищать интересы аграриев – это Юлия Тимошенко.

"Другой альтернативы для селян пока просто нет. Потому что речь идет не только о выборе персоны кандидата – в сегодняшней ситуации вопрос стоит гораздо весомее: быть или не быть украинскому селу в стратегической перспективе?" – отметил Зиновий Холоднюк.

По его словам, для спасения села в сегодняшней ситуации нужна стальная политическая воля.

Юлия Тимошенко – волевая личность, которая не подстраивается под обстоятельства и никого не боится. Она профессионал с многолетним опытом, не случайный рейтинговый фаворит, а влиятельный политик и государственный управленец с глобальным, стратегическим мышлением,

– убеждены в Селянской партии.

Фермеры отметили, что хорошо помнят, как во времена премьерства Тимошенко правительство реально поддерживало фермерство, молочные и обслуживающие сельскохозяйственные кооперативы.

"Когда она была премьером, мы, фермеры, могли развиваться. К сожалению, это продолжалось недолго, и теперь мы лелеем надежду, что с приходом Юлии Тимошенко на пост президента поддержка села восстановится", – сказал председатель Житомирской областной организации Селянской партии Украины, заслуженный работник сельского хозяйства Владимир Музыченко.

Представители Селянской партии отмечают, что Юлия Тимошенко имеет четкую экономически обоснованную программу действий, а не набор пропагандистских клише.

"Новый курс Юлии Тимошенко полностью совпадает с программой Селянской партии. Вместе с ее командой мы будем внедрять инновации, чтобы поднять село и дать шансы людям на нормальную жизнь", – отметил координатор Полтавской областной организации Селянской партии Леонид Головач.