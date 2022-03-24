О том, как живет Чернигов, находящийся под постоянным вражеским обстрелом, рассказал глава ОВА Вячеслав Чаус. Он отметил, что доставку гуманитарного груза организовали.
Ранее На Черниговщине оккупанты не уничтожили ни одного военного объекта: только садики и больницы
Мы продолжаем работать, – Чаус
Не стало автомобильного моста. Единственный мост, который соединял нас с Киевом. Но мы работаем, все будет хорошо,
– заверил глава ОВА.
После уничтожения моста любые выезды местного населения из Чернигова прекратились. Чаус не смог уточнить, как долго это продлится.
В город враг не заходит
В город оккупационные войска не входят, украинские защитники успешно отбивают атаки врага. Однако диверсантов в городе иногда приходится ловить. Глава ОВА заверил, что уровень патриотизма и сопротивления у местного населения очень высокий.
Тем временем в оккупированном Херсоне вывесили украинское знамя: смотрите видео