Ефективність роботи української митниці у цифрах: підозріла статистика

Нещодавно Прем’єр-міністр заявив, що деякі правоохоронці "кришують нелегальну контрабанду" та чинять тиск на бізнес. Напевно бізнес мав би зрадіти, що нарешті в Уряді помітили те, про що вони не просто говорять, а кричать. Проте від усвідомлення владою проблем підприємцям легше не стає. А проблеми бізнесу цікавлять владу або перед виборами, або якщо зачіпають чиїсь провладні фінансові інтереси.

Зараз існує замкнуте коло; попри всі розповіді про важливість розвитку бізнесу, попри всі обіцянки влади, закон "маски-шоу стоп", силовий тиск на бізнес не припиняється, силовики викачують гроші з підприємців, а далі ці ж підприємці платять податки в бюджет, з якого фінансуються силовики. Більше того, фінансування силовиків з року в рік збільшується!

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Прем’єр-міністр говорив про митницю. Давайте подивимось що там відбувається, та, як ловлять контрабандистів. Нагадаю, що експерти оцінюють щорічний обсяг контрабанди та сірого імпорту в суму від 3 до 9 мільярдів доларів щорічно. Натомість Державна фіскальна служба, в яку входить митниця, періодично рапортує про кількість складених протоколів про порушення митних правил. Наприклад, у 2017 році складено 32 тисячі протоколів на суму 1,6 мільярдів гривень.

Здавалось би, намагаємось зупинити контрабанду, цілих 32 тисячі протоколів склали на півтора мільярди гривень! А в результаті стягнуто штрафів тільки на 38,8 мільйонів гривень. Ефективність на грані фантастики – 2,6%.

Ця цифра дуже нагадує показник ефективності економічних підрозділів правоохоронних органів, вони стягнули в бюджет приблизно 1 % від суми втрат від схем. СБУ з своїм управлінням К та іншими контррозвідувально-економіко-захисними підрозділами добре знайомі всім імпортерам та експортерам, та на додачу ще й високотехнологічним ІТ-компаніям.

Що робить на митниці служба безпеки держави, яка мала б ловити шпигунів та займатись протидією державній зраді? Може виконує чиїсь вказівки та збирає гроші у владні партійні каси? Чи контролюють тіньові потоки? Кришують контрабанду і схеми? До речі, колись СБУ розслідувало кримінальні справи про контрабанду, але після 2012, коли контрабанду було декриміналізовано, цю підслідність з Кримінально-процесуального кодексу було вилучено. Та хто ж захоче віддавати такий ласий шматок, як митниця? То ж в законі про СБУ залишились повноваження по захисту економіки та боротьбі з корупцією. І, звичайно, саме на митниці відбувається така боротьба, бо там живий товар, живі гроші, які легко перетікають в чиїсь кишені.

Якщо вірити Прем’єру, то не тільки СБУ "пасеться" на митниці. Це і ВБ ДФС, і МВС, і прокуратура. Наприклад у першому півріччі 2017 року за результатами проведення спільних заходів з правоохоронними органами заведено 260 справ про порушення митних правил, складено 329 протоколів про порушення митних правил, а ще в 40% випадків не підтверджено інформацію.

Тобто ініціюються огляди, зупиняється робота, підприємці втрачають час, товар псується. І все це ніхто не компенсує. Найбільш активну діяльність, а саме проведення контрольних заходів у зонах митного контролю, демонструють органи СБУ та МВС України. Проте, за результатами спільних заходів за 6 місяців 2017 заведено аж 156 справ про порушення митних правил на суму 2,9 мільйонів гривень. Про яку ефективність роботи правоохоронців може йти мова? Питання, що вони роблять на митниці взагалі?

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За 5 місяців 2017 року правоохоронцями ініційовано 5 214 митних оглядів, за їх наслідками оформлено 47 протоколів про порушення митних правил, зареєстровано 2 кримінальних провадження, (ефективність - 0,47%), нараховано аж 2 843 гривень штрафів. Зарплати працівників правоохоронних органів за той час, який витратили марно, перевищують суми штрафів чи скорегованої митної вартості. На жаль, не ведеться статистика розміру збитків підприємств, яким такими діями завдано шкоду, впевнена що статистика була б вражаюча.

Бізнес недоотримує прибутки, а це означає недоотримані податки в бюджет. При цьому, ці ж самі правоохоронці просто не бачать клани та групи мінімізаторів та контрабандистів, які промишляють на митниці, і огляди їх товарів, якщо і проводять, то виключно, щоб встановити відсутність порушень.

Висновки прості. Горе-силовикам немає чого робити в зонах митного контролю, їх право ініціювати огляди звичайних товарів широкого вжитку. Потрібно створити сильну митну службу, яка буде займатись контрабандою та порушеннями митних правил.

СБУ повинно боротись зі шпигунством, державною зрадою та тероризмом, а не займатися економікою. Мною в співпраці з іншими депутатами подано законопроекти, якими обмежуються повноваження СБУ для підвищення рівня захищеності бізнесу від зловживань правоохоронних органів. Щоб припинити силовий тиск на бізнес обмежити повноваження СБУ недостатньо. Всі економічні підрозділи правоохоронних органів повинні бути ліквідовані. Натомість має бути створений єдиний аналітичний, не силовий, орган фінансових розслідувань.

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Не просто говорю про це вже 2 роки, а і законопроект подала ще в березні 2016. Ганебну практику, коли правоохоронці кришують схеми, і при цьому тиснуть на сумлінних підприємців треба припинити. Якщо політики справді переживають за бізнес, то вони мають негайно підтримати ці законопроекти. Пропоную ретельно спостерігати, хто захищає бізнес гучними заявами, а хто ділом та голосуванням!