Все из-за сильных дождей

Нашествие насекомых связано с сильным градом и грозой. Дождь вымыл из Нила на улицы города множество скорпионов.

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Заметим, иногда из реки на улицы вымывает даже змей.

В египетском министерстве здравоохранения рассказали, что медицинским пунктам в селах недалеко от гор предоставили дополнительные дозы противоядия. Теперь врачи, ранее делавшие вакцинацию от коронавируса, лечат укусы скорпионов.

Местных жителей призвали оставаться дома, а на улице избегать мест, где много деревьев.

Что известно об укусах скорпиона

По данным академического центра США Mayo Clinic, укусы скорпиона редко представляют угрозу жизни. Сильные осложнения могут получить только маленькие дети и пожилые люди. В то же время лишь около 30 из более 1500 видов скорпионов производят яд, достаточно токсичный, чтобы убить человека.

Среди симптомов, которые испытывает человек под действием яда, могут быть:

затрудненное дыхание,

подергивание мышц,

странные движения головой.

Противоядие используют как профилактическую меру до появления симптомов, но оно может сработать и тогда, когда симптомы уже стали отчетливыми.