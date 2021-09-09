Трагедия произошла в районе Шубра-Эль-Хейма 8 сентября. Перед инцидентом жильцы увидели, что на фасаде помещения появились трещины. После этого люди начали эвакуироваться.

К теме "Пошли на пляж, вернулись бездомными": в Испании обвалился трехэтажный дом

Как погибли люди

Однако неизвестно, почему в доме остались владелец и работники адвокатской конторы. Они находились на последнем этаже.

После обвала сразу погибли 2 человека. Еще 2 вытащили из-под завалов, когда те были живыми. Однако они умерли по дороге в больницу. Причина аварии остается неизвестной. Местные власти ликвидируют последствия трагедии. В Каире объявили дни траура.

Последствия трагедии в Каире / Фото Al Youm As Sabi

Последние новости об обвалах домов