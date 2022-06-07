Разговор одного из захватчиков перехватили в Главном управлении разведки МО Украины. В ней кафир из Калининграда жалуется, что его подразделение не выводят из зоны боевых действий.

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Россиянам не дают отпуска, потому что боятся, что они не захотят возвращаться в Украину

Он рассказал своей собеседнице, что "после всей этой фигни" планирует написать рапорт и расторгнуть контракт, чтобы больше не воевать в Украине. Он отметил, что сейчас у его подразделения есть 2 вариант – либо их будут частично менять, либо оставят еще на 3 месяца или больше.

Я понимаю, что военное положение, но вся эта стрельба, полеты-минометы, все эти фигни, самому страшно,

– говорит оккупант.

Интересно, что его подруга, вероятно, не совсем понимает, что происходит сейчас в Украине, ведь в ответ она поинтересовалась, почему именно мужчине здесь не нравится. "Не спишь ли? Что тебя психологически давит?", - спросила она.

Женщина заметила, что навсегда военных, по-видимому, не будут менять, но было бы хорошо, если бы им дали 10-15 дней отпуска, чтобы "прийти в себя". Но оккупант возразил. По его словам, отпуска российским военным больше не дают, потому что понимают – большинство возвращаться не захочет.

"Мы больше сюда не поедем, потому что наше командование уже не хочет сюда ездить. И командир сказал, что больше калининградские войска сюда ездить не будут", - рассказал россиянин.

К тому же, в их регионе укрепляют границы с Польшей – вероятно, боятся нападения.

Как оккупант попал в Украину

Захватчик вспомнил, как именно он попал в Украину. По его словам, они не знали, что едут именно сюда.

Нам не сказали, что мы едем в Украину. Просто сказали, что вы едете в командировку в поля "на Чехова" (полигон в Подмосковье – 24 канал). Говорят, у вас есть 40 минут для загрузки. Загрузившись, я был напуган, нифига не понимал, что происходит. И в самолете уже сказали, что мы едем в Украину,

– рассказал российский оккупант.

Также ему сказали, что если к ним приедет 79 полк, скорее всего, они вместе пойдут в наступление в сторону Харькова. Однако большинство военных отказываются и даже пытаются самовольно перейти через границу в Россию. Они подробно продумывают планы побега.

"Сейчас 10 человек и "Урал" готовится, они уже пытаются, типа наготове. В случае какой-то хр*ни сразу же в "Урале" выскочить и ехать в сторону Белгорода, там уже и канистру солярки набрали, поставили в кузов, подготовили", – поделился он планом.

Русский отметил, что уже поговорил с этими людьми и договорился, чтобы они прихватили и его. По его словам, это считается диверсией. Однако его сослуживец уже убегал из Украины на отобранном у местных легковом авто. Он пересек границу, сдал оружие и амуницию и уехал домой. Однако уголовное дело на него возбудить почему-то не могут.

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