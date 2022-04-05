Девушка родом из Белоцерковского района Киевской области. Она работала медиком в гражданской жизни, но затем пошла служить в "72-ю", которая дислоцируется в Белой Церкви.

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Погибла в боях за Киевщину

Во время полномасштабного вторжения россиян вместе с подразделением Нина защищала Киевщину. Черные Запорожцы были в самых горячих точках.

"Амазонка" погибла вблизи села Мощун Гостомельской ОТО. Ей было всего 23 года. Точная дата ее смерти неизвестна, это дни между 12 и 14 марта. Попрощались с Квашей в ее родном селе в конце марта.

Люди будут помнить прошлое и знать лица героев, которые сражались за эту землю. Как лицо "Амазонки", которая погибла в какой-то из дней середины марта возле Мощуна,

– говорится в сообщении бригады.

Важно – Обнародовали спутниковые снимки из Бучи: тела на дорогах лежат с 11 марта: