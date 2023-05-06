Украина вернула 35 рядовых и сержантов и 10 офицеров. Некоторые из них уже встретились с родными.

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Екатерина Турчанова поделилась кадрами встречи с любимым – Вадимом Китарем (позывной "Штайнер"). Герой защищал Мариуполь в составе героического подразделения "Медведи".

Встреча влюбленных: смотрите видео

История любви Турчановой и Китара поражает

Китар отправился защищать Украину от российских захватчиков в 18 лет. Почти все время герой находился в Донецкой области. Изредка навещал родных и приезжал в Киев. Будущие влюбленные встретились в кругу общих друзей. Их история началась за месяц до полномасштабного вторжения.

Полномасштабную войну герой встретил на Востоке, а его возлюбленная – в Киеве. Дом Турчановой в Ирпене уничтожили российские оккупанты.

Китар, который был в Мариуполе, когда появлялась возможность, писал любимой и обещал, что они обязательно увидятся. В марте 2022 года герой перестал выходить на связь.

"Затем Вадим позвонил мне и сказал Я жив. И что я хочу тебе сказать – я тебя люблю". Он признался в любви, а потом продолжались бои за Мариуполь", – рассказала девушка.

Впоследствии Китар еще смог позвонить по телефону любимой из "Азовстали".

Мариуполь. "Азовсталь". И "Штайнер" мне говорит: "Кать, ты жена моя". Я говорю "В смысле?". Он уверен: "Ну вот так". Я отвечаю: "Ну тогда мое "да" тебе на украинском,

– поделилась Турчанова.

Больше года она боролась за своего любимого и ждала встречи с ним. Теперь влюбленные, наконец, встретились. Украинцы в комментариях оставили им немало теплых комментариев и поздравлений.