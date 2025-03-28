В честь той "газопроводной операции" под названием "Поток" россияне установили кусок 16-метровой трубы возле Храма на Крови в центре Екатеринбурга. Символический металлолом еще и освятили, передает 24 Канал.

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Лезут в трубу, чтобы очиститься

Теперь у местных жителей появился новый ритуал. Они ежедневно приходят в храм, чтобы пролезть через трубу, "очиститься и получить благодать".

Паломникам запрещено прыгать по макету, ним можно только пройти "с благоговением, с уважением", чтобы понять то, что чувствовали российские оккупанты.

Россияне лезут по трубе, чтобы "очиститься": смотрите видео

Новая забава у россиян: смотрите видео

Диаметр выставленной трубы такой же, как и у настоящего газопровода.

В Екатеринбургской епархии выразили надежду, что копия газопровода станет их постоянным экспонатом. В "Газпроме", который предоставил отрезок трубы, сообщили, что пока выставка продлится всего несколько месяцев. Ее продолжительность будет зависеть от востребованности и посещаемости объекта.