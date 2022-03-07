Санкции США и Европы быстро и неумолимо загоняют оккупантов в изоляцию. Множество компаний отказались работать на территории агрессора и покинули его территорию.

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Морская блокада России

Как рассказал министр инфрастурктуры Украины Александр Кубраков, вскоре экономику оккупантов ожидает еще один мощный удар.

Мы делаем все, чтобы Россия почувствовала, что такое морская блокада, но на уровне всего цивилизованного мира. Канада, Великобритания и Бельгия уже ввели санкции, и мы работаем, чтобы США и Европа совместно и централизованно приняли решение о полной морской бокаде России,

– рассказал Кубраков.

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