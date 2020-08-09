Мы много писали и вы, наверное, и сами знаете, насколько важно пить воду для здоровья организма. Однако еще не упоминали о связи воды, окружающей среды и глобального здоровья. Читайте оригинал на украинском языке.

Дві важливі проблеми які пов’язані з прісною, чистою водою – це її кількість і якість.

У нас немає нескінченної кількості чистої води. Хоча 71% Землі складається з води, багато частин світу страждають від нестачі чистої води. Понад 97% всієї води знаходиться в океанах, що означає, що вона занадто солона для пиття, вирощування сільськогосподарських культур і більшості промислових цілей.

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Натомість тільки 2,5% всієї води на Землі – це прісна вода, з якої нам доступно менше ніж 1%, бо левова частка цих запасів зосереджені та заперті в льодовиках, полярних крижаних шапках, атмосфері й ґрунті. Або занадто забруднені для споживання.

В умовах сильних посух, що відбуваються у світі, обмежені запаси прісної води стають одним з наших найцінніших ресурсів.

У світі приблизно 3 людини з 10-ти не мають доступу до чистої води, а там де вода недоступна, люди можуть вирішити, що миття рук не є пріоритетом, тим самим збільшуючи ймовірність таких захворювань як холера, діарея, дизентерія, гепатит А, черевний тиф і поліомієліт.

Якість прісної води так само важлива, як і кількість. За оцінками ВООЗ, близько 829 тисяч осіб щорічно помирають від діареї в результаті використання небезпечної питної води, недотримання санітарних умов і гігієни рук.

Економія води означає розумне використання обмеженої кількості води і належний догляд за нею. Оскільки усі ми залежимо від води для підтримки життя, нам варто приділяти більше уваги заощадженню води й навчитися зберігати наші джерела чистими та безпечними.

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Що під силу зробити кожному та кожній з нас для збереження води:

Закривайте кран під час чищення зубів, миття рук або гоління.

Замість ванни приймайте душ.

Запускайте пральні або посудомийні машини тільки з повним завантаженням і, якщо можливо, скоротіть цикл полоскання.

Мийте фрукти і овочі не під краном, а в мисці. Воду після миття можна використовувати для поливу кімнатних рослин.

Кімнатні рослини краще поливати вечорами, а не вранці. Так волога менше випаровується і вам буде потрібно менше води на полив.

Багато літрів втрачається поки стече холодна і піде гаряча вода. Цю воду можна зливати у пляшки чи будь-яку іншу посудину і потім використовувати для будь-яких господарських цілей.

Використовуйте пристрої для економії води, наприклад, водозберігаючу насадку для душу; бачок подвійного зливу для унітаза.

Ремонтуйте несправну сантехніку вдома.

Купуючи техніку звертайте увагу на енергозберігаючі позначки. Моделі класу А і вище – споживають енергії найменше.

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Уважно ставлячись до споживаної води, ви можете не тільки зберегти її для екосистем Землі, але і допомогти людям, для яких доступ до чистої питної води є розкішшю. Й тут важливий внесок кожної людини.